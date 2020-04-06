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Больше трех миллионов рублей выделили на содержание Фонтанной площади и набережной в Ростове

Больше трех миллионов рублей выделили на содержание Фонтанной площади и набережной в Ростове
В Ростове-на-Дону на содержание Фонтанной площади и набережной планируют потратить 3,3 миллиона рублей. Исполнителя контракта на портале госзакупок ищет городское управление благоустройства и лесного хозяйства.

Подрядчик в течение мая 2020 года должен будет поддерживать порядок Фонтанной площади и парковой зоны набережной в промежутке от Богатяновского спуска до Халтуринского переулка: убирать территорию, поливать газон и цветы, чистить лавочки и урны, а также ухаживать за кустарниками и деревьями. Работы обойдутся бюджету Ростова в 3,3 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 апреля. Победителя выберут на следующий день с помощью электронного аукциона.

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