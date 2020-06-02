Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На проспекте Будённовском в Ростове до декабря ограничат движение транспорта

На проспекте Будённовском в Ростове до декабря ограничат движение транспорта
Фото: m.123ru.net

В Ростове ограничат движение по проспекту Будённовскому. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Для проезда будет закрыта правая полоса дороги в районе домов №№ 34-40. Ограничение действует на период въезда – выезда строительной техники. По указанному адресу будут вести строительные работы.

Ограничение вводится на полгода, с 22 июня по 21 декабря.

Напомним, в июне в центре Ростова из-за подготовки и проведения парада Победы будет ограничено движение транспорта.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.