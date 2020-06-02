На проспекте Будённовском в Ростове до декабря ограничат движение транспорта
Фото: m.123ru.net
В Ростове ограничат движение по проспекту Будённовскому. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Для проезда будет закрыта правая полоса дороги в районе домов №№ 34-40. Ограничение действует на период въезда – выезда строительной техники. По указанному адресу будут вести строительные работы.
Ограничение вводится на полгода, с 22 июня по 21 декабря.
Напомним, в июне в центре Ростова из-за подготовки и проведения парада Победы будет ограничено движение транспорта.