На проспектах Стачки и Ворошиловском почти на месяц ограничат движение



Фото: ruspekh.ru

В Ростове в сентябре ограничат движение на двух проспектах - Стачки и Ворошиловском. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения города.



С 9 сентября нельзя будет проехать по правой стороне в восточном направлении проспекта Стачки в районе дома № 203. Причиной ограничения станет строительство сетей газоснабжения. Схема движения меняется до 29 сентября.



С 11 сентября закроют проезд по правой полосе проспекта Ворошиловского от улицы Пушкинской до улицы Горького. Ограничение будет действовать до 11 октября. Запрет вводится в связи с реконструкцией водопроводной линии.



Кроме того, с 9 сентября по 20 ноября ограничение вводится на улице 39-я Линия. Проезд закроют на участке от улицы Сарьяна до Богданова. На этот период запланирован ремонт дороги.