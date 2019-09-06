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На проспектах Стачки и Ворошиловском почти на месяц ограничат движение

На проспектах Стачки и Ворошиловском почти на месяц ограничат движение
Фото: ruspekh.ru
В Ростове в сентябре ограничат движение на двух проспектах - Стачки и Ворошиловском. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения города.

С 9 сентября нельзя будет проехать по правой стороне в восточном направлении проспекта Стачки в районе дома № 203. Причиной ограничения станет строительство сетей газоснабжения. Схема движения меняется до 29 сентября.

С 11 сентября закроют проезд по правой полосе проспекта Ворошиловского от улицы Пушкинской до улицы Горького. Ограничение будет действовать до 11 октября. Запрет вводится в связи с реконструкцией водопроводной линии.

Кроме того, с 9 сентября по 20 ноября ограничение вводится на улице 39-я Линия. Проезд закроют на участке от улицы Сарьяна до Богданова. На этот период запланирован ремонт дороги.

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