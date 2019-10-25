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На проезжей части в Таганроге из-за порыва трубы провалился асфальт

На проезжей части в Таганроге из-за порыва трубы провалился асфальт
В Таганроге на одной из улиц произошла коммунальная авария. Об этом 26 октября рассказали местные жители. На проезжей части в 12-м переулке начал бить коммунальный фонтан.

Из-за порыва трубы на дороге провалился асфальт. Первым делом ремонтная бригада огородила место аварии. Из-под земли текли мощные потоки воды, которые быстро заполнили проезжую часть, скапливаясь в глубокие лужи. Колёса автомобилей полностью погружались в них.

Таганрожцы сообщили, что недавно в этом месте коммунальщики положили асфальт. Теперь поток воды повредил дорожное покрытие. На месте работали члены ремонтной бригады. Они перекрыли воду, чтобы устранить аварию.

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