В Таганроге на проезжей части течёт коммунальный фонтан: видео



Коммунальная авария произошла в Таганроге. Утром 25 ноября на пересечении улицы Маршала Жукова и переулка 11-го Нового прорвало трубу.



Из-под крышки люка стал бить поток воды, который быстро заполнил проезжую часть. Лужа оказалась довольно глубокой, из-под колес проезжающих по ней автомобилей разлетались фонтаны брызг.



Хоть на этой неделе синоптики обещают плюсовую температуру, ночью она опустится ниже нуля. Местные жители переживают, что лужа, которая уже растянулась на десятки метров, превратится в каток. Уже сейчас вдоль тротуара на месте аварии образовались ледяные сугробы.





Похожий случай произошёл недавно в Ростове-на-Дону. На улице Зорге, в районе студенческих общежитий, два дня не могли устранить коммунальную аварию.