В Ростове на Вятской бьёт коммунальный фонтан



На одной из улиц Ростова-на-Дону прорвало трубу. Коммунальный фонтан начал бить на улице Вятской утром 1 ноября. Из-под земли на проезжей части начал вырываться мощный поток воды высотой около полутора метров.



Как пояснили в пресс-службе «Ростовводоканала», на Вятской произошёл порыв трубы на водоводе диаметром один метр. Такая авария считается довольно крупной. Сейчас на месте работает одна бригада рабочих и семь единиц техники. В течение дня поломку собираются устранить.



На коммунальном предприятии добавили, что жителям улицы не будут перекрывать водоснабжение.



С началом отопительного сезона в Ростовской области часто стали происходить коммунальные аварии. Так, на днях в Таганроге на дороге произошёл порыв водовода, из-за чего на проезжей части провалился асфальт.