На полицейского, подбросившего жителю Ростовской области наркотики, завели дело



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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела полиции Багаевского района. Инспектор по делам несовершеннолетних подозревается в незаконном обороте наркотиков и превышении должностных полномочий.



По версии следствия, подозреваемый, чтобы создать видимость работы, спрятал наркотическое вещество на территории дома одного из местных жителей. Затем он организовал обыск, во время которого нашёл оставленный самим же наркотик. В отношении хозяина дома было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.



Дончанин, ставший фигурантом уголовного дела, обратился в Следственный комитет. Организованная проверка выявила подлог.

- В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



В донском СКР добавили, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления.