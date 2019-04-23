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В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, покусавшего полицейского

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, покусавшего полицейского
В отношении 35-летнего мужчины, покусавшего полицейского, возбуждено уголовное дело.

6 апреля на железнодорожном вокзале Ростова полицейские задержали подозреваемого в мелком хулиганстве. Когда стражи порядка пытались доставить его в дежурную часть, хулиган сначала стал угрожать одному из полицейских, а затем укусил его за большие пальцы обеих рук.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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