В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, покусавшего полицейского



В отношении 35-летнего мужчины, покусавшего полицейского, возбуждено уголовное дело.



6 апреля на железнодорожном вокзале Ростова полицейские задержали подозреваемого в мелком хулиганстве. Когда стражи порядка пытались доставить его в дежурную часть, хулиган сначала стал угрожать одному из полицейских, а затем укусил его за большие пальцы обеих рук.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СКР.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.