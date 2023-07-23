На побережье Азовского моря образовался огромный смерч

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В Краснодарском крае на побережье Азовского моря образовался смерч. Сотни людей стали очевидцами редкого природного явления 23 июля.Атмосферный вихрь появился в нескольких километрах от пляжа в станице Голубицкой. Гигантская воронка не на шутку испугала отдыхающих. Туристы экстренно начали собирать вещи. Однако через минуту смерч растворился в воздухе.Отметим, что смерчи образуются в жару под кучево-дождевыми облаками. Внутри природного явления пониженное давление. Из-за этого вихрь «всасывает» все на своем пути, что делает его чрезвычайно опасным для окружающей среды. Как правило, он почти всегда сопровождается обильными осадками.