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На побережье Азовского моря образовался огромный смерч

На побережье Азовского моря образовался огромный смерч
В Краснодарском крае на побережье Азовского моря образовался смерч. Сотни людей стали очевидцами редкого природного явления 23 июля.

Атмосферный вихрь появился в нескольких километрах от пляжа в станице Голубицкой. Гигантская воронка не на шутку испугала отдыхающих. Туристы экстренно начали собирать вещи. Однако через минуту смерч растворился в воздухе.

Отметим, что смерчи образуются в жару под кучево-дождевыми облаками. Внутри природного явления пониженное давление. Из-за этого вихрь «всасывает» все на своем пути, что делает его чрезвычайно опасным для окружающей среды. Как правило, он почти всегда сопровождается обильными осадками.
Фото: социальные сети
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