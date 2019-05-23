Под Ростовом во время дождя образовался смерч



Над Ростовским морем очевидцы смогли наблюдать настоящий смерч. Природное явлением образовалось из-за циклона, который пронесся по донскому региону в субботу, 25 мая.



Ростовчане смогли записать на видео настоящий смерч, бушующий над водой. Совсем рядом стоят жилые дома. На ролике хорошо видно, как торнадо сначала набирает обороты – становится все больше и больше, но затем рассеивается. Он захватывает воду, поднимает ее в воздух и закручивает с невероятной скоростью.



При этом вокруг торнадо - настоящий шторм, совсем нелетная погода. Ураганный ветер качает деревья из стороны в сторону, а на самом море образовались большие волны.



На записи играет спокойная музыка, величественно поет солист. Складывается такое ощущение, что песня специально подобрана.



Стоит отметить, что смерч – это природное явление, при котором из грозовых облаков образуется вихрь. Он спускается на землю в виде закрученной трубы. Скорость вращения больших торнадо может достигать 70 километров в час. При этом внутри него возникает энергия, сравнимая с атомной бомбой.