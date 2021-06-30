В Ростовской области бушует огромный смерч
На Ростовскую область обрушился смерч. Видео сильного вихря в районе Белой Калитвы очевидцы опубликовали в соцсетях 2 июля.
На кадрах видно, как многокилометровый столб ветра несется по полю, поглощая все, что встречает на своем пути и закручивая с невероятной скоростью. Торнадо настолько сильный, что взметает землю на сотни метров вверх. Погода совсем нелетная
Последний раз сильный вихрь был в донском регионе в 2019 году. Тогда он образовался над Ростовским морем сразу после дождя. Торнадо подхватывал воду и поднимал ее в воздух.
Как правило, смерчи образуются в жаркую погоду под кучевыми облаками. Высота смерчей может достигать несколько километров, а диаметр - 30 метров. Скорость вращения больших торнадо может достигать 70 километров в час. При этом внутри него возникает энергия, сравнимая с атомной бомбой.