Ростовский Кафедральный собор будет закрыт для прихожан в Вербное воскресенье
В Ростове-на-Дону принимают новые меры для того, чтобы остановить пандемию коронавируса. В преддверии Вербного воскресенья донская епархия приняла решение ограничить доступ прихожан в храмы.
Сначала к местным жителям обратился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он призвал людей не посещать церкви в Пасху и другие дни, пока в регионе не наладится эпидемиологическая обстановка.
Вечером 10 апреля в областном правительстве сообщили, что Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный возле Центрального рынка, будет закрыт для прихожан в Вербное воскресенье. Для тех, кто хочет принять участие в литургии, организуют её трансляцию по телевидению и радио. Начало богослужения — 12 апреля в 9:30.
Напомним, в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. Граждане могут выйти на улицу только для того, чтобы проследовать к месту работы, сходить в магазин или аптеку, навестить пожилого родственника, выгулять собаку или выкинуть мусор. В частности, дончанам нельзя посещать религиозные сооружения и кладбища.