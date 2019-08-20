В Азове археологи нашли овечьи кости, которыми древние металлурги топили печи





В древности территория, где сейчас расположен Петровский бульвар в Азове, была самой оживлённой частью города. Бок о бок здесь трудились ремесленники, торговцы и прочий рабочий люд. Здесь же располагались богатые усадьбы зажиточных горожан. Исследование археологами когда-то оживлённого центра древнего города добавляет всё новые и новые детали в картину быта жителей Азака.



На днях во время раскопок одной из хозяйственных ям археологи обнаружили следы печей, которыми пользовались древние металлурги. Там же находились обугленные овечьи кости.

- Овца - это не только молоко, теплая шкурка и мясо, но ещё и кости, которые тоже можно использовать. Мало кто знает, что кости имеют теплоёмкость в два раза больше, чем берёзовые дрова, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Их использовали в качестве топлива ремесленники, которые были связаны с металлургией.



Добавим, что ранее археологи находили целый фрагмент мостовой, вымощенной костями овечек.