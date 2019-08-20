Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Азове археологи нашли овечьи кости, которыми древние металлурги топили печи

В Азове археологи нашли овечьи кости, которыми древние металлурги топили печи

В древности территория, где сейчас расположен Петровский бульвар в Азове, была самой оживлённой частью города. Бок о бок здесь трудились ремесленники, торговцы и прочий рабочий люд. Здесь же располагались богатые усадьбы зажиточных горожан. Исследование археологами когда-то оживлённого центра древнего города добавляет всё новые и новые детали в картину быта жителей Азака.

На днях во время раскопок одной из хозяйственных ям археологи обнаружили следы печей, которыми пользовались древние металлурги. Там же находились обугленные овечьи кости.
- Овца - это не только молоко, теплая шкурка и мясо, но ещё и кости, которые тоже можно использовать. Мало кто знает, что кости имеют теплоёмкость в два раза больше, чем берёзовые дрова, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Их использовали в качестве топлива ремесленники, которые были связаны с металлургией.

Добавим, что ранее археологи находили целый фрагмент мостовой, вымощенной костями овечек.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.