На охрану территории «Ростов Арены» потратят 5,2 млн рублей



Почти 5,2 миллиона рублей потратят на охрану территории «Ростов Арены». Деньги выделяются из областного бюджета. Закупку разместила Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 году в Ростове-на-Дону.



Охранные организации могут подать заявку до 15 августа. Исполнитель должен обеспечить на стадионе 12 круглосуточных постов. Сотрудники должны ежедневно обеспечивать охрану объектов и имущества «Ростов Арены». Услуги следует предоставлять с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.