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На охрану территории «Ростов Арены» потратят 5,2 млн рублей

На охрану территории «Ростов Арены» потратят 5,2 млн рублей
Почти 5,2 миллиона рублей потратят на охрану территории «Ростов Арены». Деньги выделяются из областного бюджета. Закупку разместила Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 году в Ростове-на-Дону.

Охранные организации могут подать заявку до 15 августа. Исполнитель должен обеспечить на стадионе 12 круглосуточных постов. Сотрудники должны ежедневно обеспечивать охрану объектов и имущества «Ростов Арены». Услуги следует предоставлять с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

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