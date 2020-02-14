На уборку «Ростов Арены» потратят 24,5 млн рублей



Более 24,5 миллиона рублей потратят на уборку «Ростов Арены». Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу. Средства выделяют из федерального и областного бюджетов.



В документации указано, что исполнитель должен поддерживать чистоту стадиона с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Каждый день следует убирать во внутренних помещениях «Ростов Арены», а также на прилегающей территории. Нужно чистить фасады, трибуны, стёкла и зеркала, вывозить мусор, удалять пятна и пыль с ковровых покрытий. Не менее двух раз в год требуется провести генеральную уборку с использованием чистящих средств.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 февраля.