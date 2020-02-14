Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На уборку «Ростов Арены» потратят 24,5 млн рублей

На уборку «Ростов Арены» потратят 24,5 млн рублей
Более 24,5 миллиона рублей потратят на уборку «Ростов Арены». Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу. Средства выделяют из федерального и областного бюджетов.

В документации указано, что исполнитель должен поддерживать чистоту стадиона с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Каждый день следует убирать во внутренних помещениях «Ростов Арены», а также на прилегающей территории. Нужно чистить фасады, трибуны, стёкла и зеркала, вывозить мусор, удалять пятна и пыль с ковровых покрытий. Не менее двух раз в год требуется провести генеральную уборку с использованием чистящих средств.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 февраля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.