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На очистку и монтаж ливнёвок в Ростове выделили 68,5 млн рублей

На очистку и монтаж ливнёвок в Ростове выделили 68,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону выделили 68 541 326 рублей на очистку и содержание ливневых канализаций. Средства взяты из городского и областного бюджетов. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно представленным документам исполнитель должен выполнить работы с момента заключения договора до 31 декабря 2019 года. Подрядчик обязуется проверить состояние и очистить дождевые канализации, искусственные и очистные сооружения улично-дорожной сети города. Также необходимо провести работы по монтажу водопроводных и канализационных систем.

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