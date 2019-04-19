На очистку и монтаж ливнёвок в Ростове выделили 68,5 млн рублей



В Ростове-на-Дону выделили 68 541 326 рублей на очистку и содержание ливневых канализаций. Средства взяты из городского и областного бюджетов. Такая информация размещена на сайте госзакупок.



Согласно представленным документам исполнитель должен выполнить работы с момента заключения договора до 31 декабря 2019 года. Подрядчик обязуется проверить состояние и очистить дождевые канализации, искусственные и очистные сооружения улично-дорожной сети города. Также необходимо провести работы по монтажу водопроводных и канализационных систем.