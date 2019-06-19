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На благоустройство парка в Миллерово выделили почти 170 млн рублей

На благоустройство парка в Миллерово выделили почти 170 млн рублей
В Миллерово потратят 169 889 448 рублей на благоустройство городского парка. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

В документации указано, что работы будут проводиться в сквере, расположенном на улице 20 лет РККА. Исполнителю договора необходимо реализовать заказ с момента подписания договора до 1 декабря 2022 года.

Средства на благоустройство выделяются из местного, областного и федерального бюджетов. Подрядчиком является одна из региональных строительных компаний.

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