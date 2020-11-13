На обеспечение Интернетом ГУ МВД по Ростовской области потратит почти 2 млн рублей

ГУ МВД России по Ростовской области ищет подрядчика, который проведет Интернет в подразделения. Соответствующий документ 16 ноября появился на сайте государственных закупок.Как указано в контракте, министерство внутренних дел намерено провести Интернет по 22 адресам. Услуга обойдется федеральному бюджету в 1,9 миллиона рублей. Согласно документу подрядчик должен подключить Интернет с 1 января по 31 марта 2021 года. Средства на обеспечение управления Интернетом выделят из федерального бюджета.Большую часть трафика выделят на главные подразделения, так как Интернет там должен быть бесперебойным. Наибольший трафик, 500 мегабит в секунду, отдают в пользование в главном управлении на улице Садовой, 29. Именно там находятся информационный отдел и управление уголовного розыска. На отделение национального центрального бюро Интерпола и отделение полиции выделят по 100 мегабит трафика - на проспекте Ворошиловском, 43/85 и улице Доватора, 142 соответственно.Во всех остальных подразделениях скорость Интернета будет варьироваться от 6 до 60 мегабит в секунду.Заявки на участие принимаются с 16 по 24 ноября, а 26-го числа аукцион пройдет в электронной форме. В настоящее время анкет желающих участников на сайте госзакупок не указано.