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На продвижение донского туризма власти выделят два миллиона рублей

На продвижение донского туризма власти выделят два миллиона рублей
На пиар-продвижение донского бизнеса власти выделят два миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте государственных закупок 17 июня.

Согласно документации, Министерство экономического развития ищет подрядчика, который будет создать новые аккаунты в популярных социальных сетях, а также использовать уже существующие страницы в Интернете для продвижения туризма донского края в пределах 50 километров от Ростова-на-Дону.

До конца 2019 года в Сети должно появиться не менее 100 постов о 50 самых привлекательных местах Ростовской области. Помимо этого, исполнитель контракта должен будет создать видеоролик и серию фото о донском регионе для привлечения туристов. Для этого будет сформирована целая редакция, которая подготовит материал.

На эти цели будет выделено 2 миллиона рублей.

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