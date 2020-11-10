Минздрав Ростовской области закупает для больных коронавирусом парацетамол на 2,8 млн рублей

Донской Минздрав ищет подрядчика, который поставит парацетамол для больных коронавирусом. Соответствующий документ опубликовали 11 ноября на сайте государственных закупок.В контракте указано, что министерство здравоохранения намерено приобрести 29 172 упаковки лекарства, по 30 таблеток парацетамола в каждой. Стоимость такой покупки обойдется в 2,8 миллиона рублей. Оплачивать препараты планируется за счет средств федерального бюджета, направленного на лекарственное обеспечение.За последний год парацетамол стал одним из самых ходовых лекарственных препаратов в России. Люди публикуют в соцсетях фото, сравнивая стоимость этого жаропонижающего лекарства в докоронавирусное и настоящее время. Так, в одном из пабликов появилось фото, на котором дончанка показывает две пачки парацетамола. На одной из них цена составляет 17, а на другой - 75 рублей. С тех пор, как COVID-19 появился в России, стоимость препарата выросла в пять раз. При этом, по словам врачей, парацетамол не является панацеей от коронавируса.