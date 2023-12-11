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На новой рабочей неделе в Ростове ожидается мокрый снег

На новой рабочей неделе в Ростове ожидается мокрый снег
Жителей Ростова на новой рабочей неделе ожидает мокрый снег. Актуальный прогноз с 11 по 15 декабря опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В понедельник будет облачно, выпадут осадки в виде снега. Днем температура воздуха поднимется до 0 градусов. Ночью похолодает до -1 градуса.

На следующий день ситуация не улучшится. Столбики термометров днем поднимутся до +3 градусов. Вечером температура воздуха достигнет -1 градуса.

В среду днем температура воздуха не прогреется выше +1 градуса. Ночью похолодает до 0 градусов.

К концу недели дожди продолжат лить. В четверг столбики термометров прогреются до +4...+6 градусов. Ночью - от -1 до +2.
Фото: Rostov.ru
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