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На неделю изменится расписание электричек, связывающих Ростов с Кубанью

На неделю изменится расписание электричек, связывающих Ростов с Кубанью
Графики двух электричек, связывающих Ростов с Краснодарским краем, временно будут изменены. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Временное расписание ввели из-за ремонтно-путевых работ.

С 19 по 26 октября состав №№ 6184/6183 будет отправляться со станции Орловка-Кубанская на восемь минут позже – в 13:49. В Ростове-на-Дону пассажиры окажутся в 15:46 вместо 15:35.

С 19 по 25 октября изменения коснутся электрички № 6054 сообщением Ростов – Степная. Из донской столицы состав отъедет в 16:00, что на 10 минут позже обычного. На конечной остановке пригородный поезд окажется в 17:23 вместо 17:14.
Фото: Ростов.Ру
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