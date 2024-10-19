На неделю изменится расписание электричек, связывающих Ростов с Кубанью

Фото: Ростов.Ру

Графики двух электричек, связывающих Ростов с Краснодарским краем, временно будут изменены. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Временное расписание ввели из-за ремонтно-путевых работ.С 19 по 26 октября состав №№ 6184/6183 будет отправляться со станции Орловка-Кубанская на восемь минут позже – в 13:49. В Ростове-на-Дону пассажиры окажутся в 15:46 вместо 15:35.С 19 по 25 октября изменения коснутся электрички № 6054 сообщением Ростов – Степная. Из донской столицы состав отъедет в 16:00, что на 10 минут позже обычного. На конечной остановке пригородный поезд окажется в 17:23 вместо 17:14.