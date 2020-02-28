В Ростовской области из-за плановых работ изменится расписание двух электричек



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У двух пригородных электричек, курсирующих в Ростовской области, изменится расписание. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании 2 марта.



Изменения коснутся поезда 6160 сообщением Лихая – Ростов. Состав будет отправляться со станции Лихая согласно действующему расписанию в 07:55 и прибывать в конечный пункт на 40 минут позже – в 12:44.



Кроме того, график движения изменится у электрички 6169 сообщением Ростов – Усть-Донецкая. Пригородный поезд будет отправляться из Ростова-на-Дону на 17 минут раньше расписания - в 12:58 и прибывать на 12 минут позже - в 17:31.



В СКППК пояснили, что изменение графика движения электричек произойдёт из-за плановых работ на перегоне Александровка – Кизитеринка. Работы будут проводить с 4 по 16 марта, а также 26 марта. В это же время будет действовать временное расписание.