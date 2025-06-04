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На месте водоема на Шолохова в Ростове образовалась свалка

На месте водоема на Шолохова в Ростове образовалась свалка
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова возле старого автовокзала образовалась свалка. Об этом рассказали местные жители в соцсетях 3 июня.

По словам ростовчан, когда-то между домами №126Е и 126Д располагался красивый грот. Это был зеленый уголок с водоемом и небольшим мостиком на другую сторону.

Но со временем переправа пришла в непригодность, а в желобе с водой накопились отходы. На снимках видно, что мусор из бутылок, пакетов и коробок почти заполнил углубление доверху.

Местные жители говорят, что количество отходов в этом месте увеличивается ежедневно. Со временем они начинают гнить и источать дурной запах. Его уже чувствуют прохожие. А с наступлением жары ситуация может усугубиться и вонь дойдет до жилых домов.

Горожане опубликовали фото с мусорными горами в сети. Ростовчане просят обратить внимание на эту проблему и вывезти горы отходов.
Фото: Соцсети
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