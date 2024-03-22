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В Ростове на Вятской образовалась стихийная свалка из веток и опилок

В Ростове на Вятской образовалась стихийная свалка из веток и опилок
Ростовчане пожаловались на стихийную свалку на Вятской. Снимки с места горожане опубликовали 22 марта в соцсетях.

По словам ростовчан, свалка появилась еще в прошлом году после пожара на Вятской, 47/107. На кадрах видно, что участок земли завалили ветвями и опилками. Горы отходов в высоту достигают человеческого роста.

- Вот такая куча мусора собралась на Днепровском рынке, - добавили ростовчане.

Местные жители винят во всем коммунальщиков. Вероятно, свалку просто обходили стороной.

Как сообщили городские власти, свалку должны вывезти до 16 апреля.
Фото: Соцсети.
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