В Ростове на Вятской образовалась стихийная свалка из веток и опилок

Фото: Соцсети.

Ростовчане пожаловались на стихийную свалку на Вятской. Снимки с места горожане опубликовали 22 марта в соцсетях.По словам ростовчан, свалка появилась еще в прошлом году после пожара на Вятской, 47/107. На кадрах видно, что участок земли завалили ветвями и опилками. Горы отходов в высоту достигают человеческого роста.- Вот такая куча мусора собралась на Днепровском рынке, - добавили ростовчане.Местные жители винят во всем коммунальщиков. Вероятно, свалку просто обходили стороной.Как сообщили городские власти, свалку должны вывезти до 16 апреля.