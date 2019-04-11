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На матче «Ростов» - «Спартак» болельщики услышат голос Тириона Ланнистера из «Игры престолов»

На матче «Ростов» - «Спартак» болельщики услышат голос Тириона Ланнистера из «Игры престолов»
Фото: http://echospb.ru
Во время матча между ФК «Ростов» и «Спартаком» болельщики услышат голос Тириона Ланнистера из «Игры престолов».

Комментировать игру будет заслуженный артист России Михаил Черняк, озвучивший героя в российском переводе сериала.
Голосом Михаила Черняк также говорят герои «Смешариков», «Лунтика», «Богатырей», «Барбоскиных», «Трансформеров» и многих других персонажей мультиков, сериалов и фильмов.
На матче «Ростов» - «Спартак» болельщики услышат голос Тириона Ланнистера из «Игры престолов»
Фото: Ruspekh.ru
Как сообщили в пресс-службе донского клуба, это не единственный сюрприз, который ждет болельщиков на матче с москвичами. Накануне игры, ФК «Ростов» выпустил кружки в стиле «Игры престолов».

На них запечатлен белый ходок в шарфе «Спартака», а также главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на железном троне.
Напомним, встреча состоится на «Ростов-Арене» в воскресенье, 14 апреля. Начало игры в 19 часов.

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