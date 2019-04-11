На матче «Ростов» - «Спартак» болельщики услышат голос Тириона Ланнистера из «Игры престолов»



Фото: http://echospb.ru

Во время матча между ФК «Ростов» и «Спартаком» болельщики услышат голос Тириона Ланнистера из «Игры престолов».



Комментировать игру будет заслуженный артист России Михаил Черняк, озвучивший героя в российском переводе сериала.

Голосом Михаила Черняк также говорят герои «Смешариков», «Лунтика», «Богатырей», «Барбоскиных», «Трансформеров» и многих других персонажей мультиков, сериалов и фильмов.



Фото: Ruspekh.ru

Как сообщили в пресс-службе донского клуба, это не единственный сюрприз, который ждет болельщиков на матче с москвичами. Накануне игры, ФК «Ростов» выпустил кружки в стиле «Игры престолов».



На них запечатлен белый ходок в шарфе «Спартака», а также главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на железном троне.

Напомним, встреча состоится на «Ростов-Арене» в воскресенье, 14 апреля. Начало игры в 19 часов.