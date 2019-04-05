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Игрок «Ростова» Новосельцев поделился фото на троне из «Игры престолов»

Игрок «Ростова» Новосельцев поделился фото на троне из «Игры престолов»
Футболист «Ростова» Иван Новосельцев опубликовал кадр, сделанный в стиле сериала «Игра престолов». Снимок стал анонсом матча со «Спартаком».

На фото защитник клуба сидит на знаменитом Железном троне и держит в руках меч. Поверх одежды он надел кольчугу и доспехи с гербом в виде льва. Кадр подписан фразой «Игра близко», отсылающей нас к крылатому изречению Эддарда Старка.

Встреча «Ростова» и московского «Спартака» пройдёт 14 апреля.

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