Игрок «Ростова» Новосельцев поделился фото на троне из «Игры престолов»
Футболист «Ростова» Иван Новосельцев опубликовал кадр, сделанный в стиле сериала «Игра престолов». Снимок стал анонсом матча со «Спартаком».
На фото защитник клуба сидит на знаменитом Железном троне и держит в руках меч. Поверх одежды он надел кольчугу и доспехи с гербом в виде льва. Кадр подписан фразой «Игра близко», отсылающей нас к крылатому изречению Эддарда Старка.
Встреча «Ростова» и московского «Спартака» пройдёт 14 апреля.