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В Ростовской области неизвестные разгромили могилы на городском кладбище

В Ростовской области неизвестные разгромили могилы на городском кладбище
В Каменске-Шахтинском Ростовской области неизвестные разгромили могилы на городском кладбище. Инцидент произошел 14 мая.

Местные жители, пришедшие на кладбище, были шокированы его состоянием. Злоумышленники разбили остановку общественного транспорта, снесли могильную ограду и памятники усопшим. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Вероятно, злоумышленники сделали это ночью.

Поскольку на территории нет камер видеонаблюдения, найти виновных в этом беспорядке будет непросто. Остаются вопросы, почему во время инцидента на кладбище не было охранников и за чей счет будет отремонтирована рухнувшая конструкция.
Фото: соцсети
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