В Ростовской области неизвестные разгромили могилы на городском кладбище

Фото: соцсети

В Каменске-Шахтинском Ростовской области неизвестные разгромили могилы на городском кладбище. Инцидент произошел 14 мая.Местные жители, пришедшие на кладбище, были шокированы его состоянием. Злоумышленники разбили остановку общественного транспорта, снесли могильную ограду и памятники усопшим. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Вероятно, злоумышленники сделали это ночью.Поскольку на территории нет камер видеонаблюдения, найти виновных в этом беспорядке будет непросто. Остаются вопросы, почему во время инцидента на кладбище не было охранников и за чей счет будет отремонтирована рухнувшая конструкция.