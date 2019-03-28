Городские власти собираются закрыть для захоронения старейшее кладбище Ростова



Городские власти собираются закрыть для захоронения старейшее кладбище донской столицы. Проект соответствующего постановления разместили на сайте администрации Ростова-на-Дону.



Согласно документу в Железнодорожном районе города намерены закрыть Нижне-Гниловское кладбище для того, чтобы уменьшить санитарно-защитную зону на территории, прилегающей к границам погоста. Соответствующая инициатива находится на стадии обсуждения. Чиновники будут ее рассматривать до 8 апреля.



Отметим, Нижне-Гниловское кладбище было основано в 18-м веке. Погост считался действующим до 1972 года, пока не открыли Северное кладбище. Затем на кладбище в Железнодорожном районе захоронения оказались под запретом.



Тем не менее конце 90-х годов на Северном погосте стали заканчиваться места. Тогда, чтобы решить жту проблему, на Нижне-Гниловском погосте разрешили подзахоронения в родственные могилы.