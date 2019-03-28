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Городские власти собираются закрыть для захоронения старейшее кладбище Ростова

Городские власти собираются закрыть для захоронения старейшее кладбище Ростова
Городские власти собираются закрыть для захоронения старейшее кладбище донской столицы. Проект соответствующего постановления разместили на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Согласно документу в Железнодорожном районе города намерены закрыть Нижне-Гниловское кладбище для того, чтобы уменьшить санитарно-защитную зону на территории, прилегающей к границам погоста. Соответствующая инициатива находится на стадии обсуждения. Чиновники будут ее рассматривать до 8 апреля.

Отметим, Нижне-Гниловское кладбище было основано в 18-м веке. Погост считался действующим до 1972 года, пока не открыли Северное кладбище. Затем на кладбище в Железнодорожном районе захоронения оказались под запретом.

Тем не менее конце 90-х годов на Северном погосте стали заканчиваться места. Тогда, чтобы решить жту проблему, на Нижне-Гниловском погосте разрешили подзахоронения в родственные могилы.

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