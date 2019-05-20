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На одном из кладбищ Ростова запретили захоронения

На одном из кладбищ Ростова запретили захоронения
Нижне-Гниловское кладбище в Ростове закрыли для захоронений. Такую информацию сообщили в постановлении на сайте администрации города.

Отмечается, что на кладбище запретили хоронить людей, чтобы сохранить санитарно-защитную прилегающую территорию. Постановление ещё не вступило в законную силу.

Теперь предавать земле людей людей можно только на Северном кладбище. На других погостах разрешено только подзахоранивать родственников.

Кладбище, которое построили ещё в декабре 2018 года, пока закрыто для использования. Дело в том, что при работах были допущены нарушения, которые теперь надо исправлять.

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