На одном из кладбищ Ростова запретили захоронения



Нижне-Гниловское кладбище в Ростове закрыли для захоронений. Такую информацию сообщили в постановлении на сайте администрации города.



Отмечается, что на кладбище запретили хоронить людей, чтобы сохранить санитарно-защитную прилегающую территорию. Постановление ещё не вступило в законную силу.



Теперь предавать земле людей людей можно только на Северном кладбище. На других погостах разрешено только подзахоранивать родственников.



Кладбище, которое построили ещё в декабре 2018 года, пока закрыто для использования. Дело в том, что при работах были допущены нарушения, которые теперь надо исправлять.