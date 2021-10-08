На кассе главного автовокзала Ростова обнаружили коронавирус

На кассе Главного автовокзала Ростова обнаружили COVID-19. Об этом 11 октября рассказал главный санврач донского региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусомВ Ростовской области с каждым днем выявляют все больше новых зараженных. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, одна из причин такого роста - недостаточно ответственное отношение жителей к собственному здоровью. Санитарные меры практически нигде не соблюдаются, в то числе и на вокзалах.- 4 октября с подоконника кассы в смыве на главном автовокзале в Ростове-на-Дону обнаружен коронавирус. Мы сейчас выписываем предписание, – рассказал он. - Это опять же свидетельствует о несоблюдении дезинфекционного режима на этом объекте. Материалы в суд передавали неоднократно.Кроме того, по словам Ковалева, водители общественного транспорта не проводят дезинфекцию на конечных остановках. Они жалуются на то, что предприятия не обеспечивают их дезинфицирующими средствами, необходимыми для этого. По факту уже составлены протоколы, в частности в отношении «Ростовпассажиртранса».Тем временем сами пассажиры не соблюдают в транспорте масочный режим. При этом во время рейдов все достают маски и надевают их. Евгений Ковалев отметил, что люди носят их формально, совершенно не беспокоясь о своем здоровье.