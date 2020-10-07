Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На карантин закрыли школу в Азовском районе

На карантин закрыли школу в Азовском районе
В Азовском районе школу перевели на дистанционную форму обучения. Об этом сообщили в местном отделе образования.

С 8 октября в селе Самарском в школе № 4 все уроки будут проходить онлайн. Это стало необходимым из-за высокого уровня заболеваемости в учебном заведении. В школе вирусными инфекциями заразились более 20% учеников и педагогов, в основном ОРВИ и гриппом. О коронавирусной инфекции среди заболевших в образовательном учреждении пока не известно.

Вернуться в стены школы учащиеся и преподаватели смогут через 10 дней. За это время в здании проведут дезинфекцию и закупят средства защиты.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области COVID-19 у детей

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.