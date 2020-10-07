На карантин закрыли школу в Азовском районе

В Азовском районе школу перевели на дистанционную форму обучения. Об этом сообщили в местном отделе образования.С 8 октября в селе Самарском в школе № 4 все уроки будут проходить онлайн. Это стало необходимым из-за высокого уровня заболеваемости в учебном заведении. В школе вирусными инфекциями заразились более 20% учеников и педагогов, в основном ОРВИ и гриппом. О коронавирусной инфекции среди заболевших в образовательном учреждении пока не известно.Вернуться в стены школы учащиеся и преподаватели смогут через 10 дней. За это время в здании проведут дезинфекцию и закупят средства защиты.