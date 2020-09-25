Более 200 учеников заболели в ростовской школе № 115

В ростовской школе № 115 по состоянию на 25 сентября из 3 460 учеников болеют 201. Коронавирус диагностировали у двух. Их класс с 14 сентября переведен на дистанционное обучение, рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о новой коронавирусной инфекции.Еще 73 школьника болеют ОРЗ, 84 – ОРВИ, 42 – другими заболеваниями. Кроме того, с 25 сентября на больничном находятся 19 из 189 сотрудников образовательного учреждения (в том числе 149 учителей). У двоих – пневмония, шесть болеют ОРЗ, восемь – ОРВИ, один работник подхватил энтеровирус, один – на больничном из-за болезни сердца, еще один – в бесплатном отпуске.На сегодняшний день, по словам сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, на карантине по коронавирусу находятся 579 учеников в 36 школах. Это 0,5% от 111,5 тысячи всех учащихся.