На ямочный ремонт в Ростове выделят еще 20 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru.

Власти Ростова в очередной раз опубликовали два тендера на ямочный ремонт городских дорог. По информации на сайте госзакупок, всего на эти работы предусмотрено 20 миллионов рублей в бюджете донской столицы.С даты заключения контракта до 1 ноября 2024 года подрядчику предстоит устранять все ямы и ухабы. Конкретных адресов улиц нет. Очевидно, исполнителю нужно позаботиться о том, чтобы своевременно латать дороги по всему Ростову.Примечательно, что за последние годы все многомиллионные тендеры на ремонт дорог в итоге обходились в сущие копейки. Подрядчики как на подбор предлагали за свои услуги порядка 10 тысяч рублей вместо 2-10 миллионов.Тем временем проблема с ямами и трещинами на дорогах никуда не девается. Асфальт смывается после каждого ливня и крошится под колесами авто. Быть может, причиной тому стал именно копеечный ремонт.