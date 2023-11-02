Власти Ростова потратят на ямочный ремонт еще 13 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru/госзакупки.

В Ростове на ямочный ремонт готовы выделить еще 13 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.Сумма разбита на четыре тендера по 3,2 миллиона рублей. За эту сумму нужно ликвидировать неровности на дорогах в течение пары месяцев: с начала заключения контракта до 25 декабря.Ранее МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» размещала несколько десятков подобных закупок, рассчитанных на работы в 2023 году. Первые тендеры появились в октябре 2022 года. Тогда за устранение деформаций на дорогах города в первом полугодии 2023-го предлагали 40 миллионов рублей. В феврале следующего года на эти же цели готовы были выделить порядка 24 миллионов рублей, в апреле и мае - почти 50 миллионов. А в августе на ремонт предусмотрели еще 25,5 миллиона рублей.Общая сумма составляет более 150 миллионов рублей. Казалось бы, за такие деньги можно было заново залить все асфальтом, не размениваясь на ямы. Однако по факту таких больших сумм не тратили. Подрядчики оказались настолько заботливыми, что практически обесценили свою работу. За каждый контракт администрация предлагала от 650 до 19 миллионов рублей, а основная часть составляла в пределах 2-4 миллионов. Но исполнителям такие деньги были вовсе не нужны. Участники аукциона предлагали максимум 10 тысяч на все про все.Не исключено, что именно дешевизна работ и стала причиной вечных ям в донской столице. Неровности буквально кочуют с одного участка дороги на другой. Там, где яму залатали, после дождя от ремонта нет и следа. Да что там ямы - горожане уже не удивляются целым кускам асфальта, смытым ливнем.