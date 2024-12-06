На известную песню Евы Польны «Зима в сердце» Баста сделал ремейк
Популярный рэпер из Ростова Баста и певица Ева Польна создали ремейк на хит «Зима в сердце». Трек появился на всех музыкальных площадках в полночь 6 декабря.
В 2000 году композиция «Зима в сердце» стала главным синглом четвёртого студийного альбома группы «Гости из будущего». Этот альбом был включён в список «30 лучших русских поп-альбомов» по версии газеты «Афиша».
Слова к этой песне написала Ева Польна, а музыку — Юрий Усачёв.
Через двадцать пять лет Ева вновь исполнила эту песню вместе с ростовским рэпером Бастой.
В новом музыкальном произведении ощущается атмосфера предновогоднего настроения. В тексте песни говорится о том, как двое влюблённых расстаются, о том, что их чувства когда-нибудь угаснут.
Напомним, 22 ноября Баста и Егор Крид выпустили композицию с похожим сюжетом, которую назвали «Завтра». Она также рассказывает о расставании с возлюбленной.