На известную песню Евы Польны «Зима в сердце» Баста сделал ремейк

- У нас прощальные концерты. Распадаемся, как центр. Воспоминания бесценны. Но ты режешь наши фото на бессмысленные сэмплы, — добавил новые строчки рэпер в текст песни.

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Популярный рэпер из Ростова Баста и певица Ева Польна создали ремейк на хит «Зима в сердце». Трек появился на всех музыкальных площадках в полночь 6 декабря.В 2000 году композиция «Зима в сердце» стала главным синглом четвёртого студийного альбома группы «Гости из будущего». Этот альбом был включён в список «30 лучших русских поп-альбомов» по версии газеты «Афиша».Слова к этой песне написала Ева Польна, а музыку — Юрий Усачёв.Через двадцать пять лет Ева вновь исполнила эту песню вместе с ростовским рэпером Бастой.В новом музыкальном произведении ощущается атмосфера предновогоднего настроения. В тексте песни говорится о том, как двое влюблённых расстаются, о том, что их чувства когда-нибудь угаснут.Напомним, 22 ноября Баста и Егор Крид выпустили композицию с похожим сюжетом, которую назвали «Завтра». Она также рассказывает о расставании с возлюбленной.