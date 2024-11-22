Рэпер Баста выпустил трек совместно с Егором Кридом

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Рэпер Баста выпустил новый трек совместно с Егором Кридом. Новая музыкальная композиция появилась в сети в полночь 22 ноября.Артисты объявили о выходе композиции в своих социальных сетях. Они дали ей название «Завтра» и посвятили её расставанию с возлюбленной. В тексте песни рэперы рассказали о том, что чувствуют мужчины, когда переживают разрыв отношений.- Ты завтра обо мне и не вспомнишь, сказала и хлопнула дверью. Ты теперь призрак моих комнат, вечная тень от сожаления, — поют дуэтом рэперы.Василий Вакуленко и Сергей Бурунов 7 ноября представили новую версию известной песни «Мадонна», написанной в 80-х годах. Благодаря своему таланту и мастерству они создали уникальные образы и декорации, которые сделали эту песню по-настоящему особенной.Василий Вакуленко, более известный как Баста, родился в Ростове-на-Дону. Он является популярным рэпером, ведущим шоу «Вопрос ребром» и совладельцем лейбла Gazgolder. В 2019 году он также стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов».