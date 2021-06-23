На границе донского региона с Украиной заметили движение 42 поездов. О происходящем в пунктах пропуска в Донецке и Гуково сообщили специалисты ОБСЕ.В еженедельном отчете, опубликованном на официальном портале, специалисты указали, что под Гуково слышали шум составов. 26 из них следовали в РФ а остальные 16 - в Незалежную. Что перевозили по железной дороге, сотрудники миссии не видели из-за деревьев и столбов.Помимо этого, они следили за грузовиками, пересекающими границу. Большая часть из них была с украинскими номерами. При этом были и машины с номерами Литвы, ЛНР и Беларуси.