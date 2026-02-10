Над Азовским морем 9 февраля сбили дроны
Над Азовским морем сбили дроны 9 февраля. Противовоздушная оборона работала с 17:00 до 23:00.
Как сообщили в Минобороны России, всего уничтожили три БПЛА.
Общее число сбитых дронов над страной — 20.
