Над Азовским морем 9 февраля сбили дроны

Над Азовским морем 9 февраля сбили дроны


Над Азовским морем сбили дроны 9 февраля. Противовоздушная оборона работала с 17:00 до 23:00.

Как сообщили в Минобороны России, всего уничтожили три БПЛА.

Общее число сбитых дронов над страной — 20.
