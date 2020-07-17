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На главном автовокзале Ростова запустили предпродажу билетов

На главном автовокзале Ростова запустили предпродажу билетов
Фото: travelask.ru

В Ростове главный автовокзал запустил предпродажу билетов. Об этом сообщили в справочной транспортной гавани.

Теперь пассажирам можно купить билет на автобус за 30 дней до даты отправления рейса. В настоящий момент дончанам и гостям региона доступны 70% маршрутов от общего количества направлений.

Напомним, что автовокзал вернулся к прежнему режиму работу. Сейчас остаются закрытыми всего несколько направлений по стране.

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