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Из Ростова открыты 11 межобластных маршрутов

Из Ростова открыты 11 межобластных маршрутов
По данным на 18 июня, из Ростова открыли более десяти межобластных направлений. Об этом сообщили на Главном автовокзале города.

Так, из Новочеркасска и Ростова курсируют автобусы в Ставрополь. Уехать из донской столицы также можно в Нальчик, Москву, Махачкалу, Белгород.

Через день из Ростова ходят автобусы в Астрахань, Буденновск и Городовиковск (Калмыкия).

Кроме того, в Москву ходят автобусы из Таганрога, а в Нефтекумск (Ставропольский край) из Новочеркасска.

Добавим, что в связи с распространением коронавируса, границы между регионами были закрыты, а автобусное сообщение приостановлено из-за резкого снижения пассажиропотока.

В настоящее время донской автовокзал работает по фактической ситуации. Расписание маршрутов, как внутриобластных, так и межрегиональных меняется практически каждый день.

На сегодняшний день из Ростова можно уехать в следующие населённые пункты области: Волгодонск, Донецк РФ, Зверево, Зерноград, Белую Калитву, Горняцкий, Зимовники, Сальск, Новошахтинск, Миллерово, Шахты, Егорлык, Морозовск, Орловский, Тацинский, Мечетенскую, Октябрьское, Куйбышево, Обливскую, Вешенскую, Каменск, Кашары.

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