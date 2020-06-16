Из Ростова открыты 11 межобластных маршрутов

По данным на 18 июня, из Ростова открыли более десяти межобластных направлений. Об этом сообщили на Главном автовокзале города.Так, из Новочеркасска и Ростова курсируют автобусы в Ставрополь. Уехать из донской столицы также можно в Нальчик, Москву, Махачкалу, Белгород.Через день из Ростова ходят автобусы в Астрахань, Буденновск и Городовиковск (Калмыкия).Кроме того, в Москву ходят автобусы из Таганрога, а в Нефтекумск (Ставропольский край) из Новочеркасска.Добавим, что в связи с распространением коронавируса, границы между регионами были закрыты, а автобусное сообщение приостановлено из-за резкого снижения пассажиропотока.В настоящее время донской автовокзал работает по фактической ситуации. Расписание маршрутов, как внутриобластных, так и межрегиональных меняется практически каждый день.На сегодняшний день из Ростова можно уехать в следующие населённые пункты области: Волгодонск, Донецк РФ, Зверево, Зерноград, Белую Калитву, Горняцкий, Зимовники, Сальск, Новошахтинск, Миллерово, Шахты, Егорлык, Морозовск, Орловский, Тацинский, Мечетенскую, Октябрьское, Куйбышево, Обливскую, Вешенскую, Каменск, Кашары.