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На двух улицах в Ростове ограничат максимальную скорость движения

На двух улицах в Ростове ограничат максимальную скорость движения
Максимальная разрешённая скорость движения изменится на двух улицах в Ростове. Об этом сообщили в департаменте автодорог города 29 августа.

Ограничение вводится с 21 сентября на улице Возрождения на участке от Самойловской до Раевского и по улице Мурлычева от 22-й Линии до 34-й Линии.

Напомним, что с 18 сентября по 20 октября частично ограничат движение автомобилей по адресу: Севастопольская, 5/14. Здесь будут строить жилой дом.

Также с 28 августа начало действовать ограничение на Южном подъезде к Ростову.

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