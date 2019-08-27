На двух улицах в Ростове ограничат максимальную скорость движения



Максимальная разрешённая скорость движения изменится на двух улицах в Ростове. Об этом сообщили в департаменте автодорог города 29 августа.



Ограничение вводится с 21 сентября на улице Возрождения на участке от Самойловской до Раевского и по улице Мурлычева от 22-й Линии до 34-й Линии.



Напомним, что с 18 сентября по 20 октября частично ограничат движение автомобилей по адресу: Севастопольская, 5/14. Здесь будут строить жилой дом.



Также с 28 августа начало действовать ограничение на Южном подъезде к Ростову.