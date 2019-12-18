Из-за тумана и гололедицы усугубится ситуация на дорогах в Ростовской области
В донском регионе из-за гололедицы и тумана усугубится ситуация на трассах. 21 декабря в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений, неблагоприятный для поездок. Об этом информирует региональное ГУ МЧС.
По данным ведомства, температура воздуха ночью - 0…-5°, при прояснениях - до -8°; днём - +3…+8°.
Из-за гололедицы и тумана возможно увеличение количества ДТП. Автомобилистов просят быть предельно внимательными во время движения.