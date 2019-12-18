Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из-за тумана и гололедицы усугубится ситуация на дорогах в Ростовской области

Из-за тумана и гололедицы усугубится ситуация на дорогах в Ростовской области
В донском регионе из-за гололедицы и тумана усугубится ситуация на трассах. 21 декабря в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений, неблагоприятный для поездок. Об этом информирует региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, температура воздуха ночью - 0…-5°, при прояснениях - до -8°; днём - +3…+8°.

Из-за гололедицы и тумана возможно увеличение количества ДТП. Автомобилистов просят быть предельно внимательными во время движения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.