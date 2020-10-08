На Дону за минувшие сутки коронавирус подхватили 269 человек

Еще 269 жителей донского региона подхватили коронавирус. О данных на 10 октября сообщил портал стопкоронавирус.рф.С начала пандемии в Ростовской области выявлено 24 352 жителя, заразившихся COVID-19. Большая часть из них уже выздоровела – 19 512 человек.Ситуация с распространением опасной инфекции на Дону с каждым днем приближается к критической. В ковидных госпиталях уже не хватает места для заболевших, из-за чего пришлось развернуть еще 400 коек. Ограничительные меры пока возвращать не собираются. Однако, по словам губернатора Ростовской области, если ситуация станет еще хуже, то режим самоизоляции возобновят.