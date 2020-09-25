На Дону от коронавируса вылечились еще 73 человека
За минувшие сутки в Ростовской области коронавирусом перестали болеть 73 человека. О данных на 27 сентября сообщили в региональном правительстве.
С начала пандемии COVID-19 одолели 16 897 человек. Таким образом, большая часть заразившихся (всего в донском регионе коронавирус подхватили 21 357 жителей) вылечилась.
За прошедшие 24 часа наличие опасного заболевания подтвердилось у 188 человек. Количество скончавшихся инфицированных достигло 486 пациентов. Только за последние сутки умерли девять заразившихся.