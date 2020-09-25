Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону от коронавируса вылечились еще 73 человека

На Дону от коронавируса вылечились еще 73 человека
За минувшие сутки в Ростовской области коронавирусом перестали болеть 73 человека. О данных на 27 сентября сообщили в региональном правительстве.

С начала пандемии COVID-19 одолели 16 897 человек. Таким образом, большая часть заразившихся (всего в донском регионе коронавирус подхватили 21 357 жителей) вылечилась.

За прошедшие 24 часа наличие опасного заболевания подтвердилось у 188 человек. Количество скончавшихся инфицированных достигло 486 пациентов. Только за последние сутки умерли девять заразившихся.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.