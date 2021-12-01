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На Дону за 24 часа от коронавируса избавились еще 615 человек

На Дону за 24 часа от коронавируса избавились еще 615 человек

В Ростовской области увеличивается количество жителей, которым удалось победить COVID-19. За сутки зафиксировано 615 переболевших дончан. Об этом сообщает правительство донского региона.

К сожалению, растет в донском регионе и число случаев заболевания коронавирусом. За сутки - 655 человек, а всего - 177 498.

По данным на 3 декабря, в стационарах сейчас находятся 3 453 пациента, больных ковидом. При этом 41 человека из-за сильного поражения легких пришлось ввести в искусственную кому. Дышат они при помощи аппаратов ИВЛ.

Еще 305 находятся не в таком тяжелом состоянии - они не потеряли способность самостоятельно дышать и передвигаться. Однако из-за недостаточного уровня кислорода в крови дышат они через маски и мундштуки.
Фото: yandex.ru
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