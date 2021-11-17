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На Дону от коронавируса выздоровели еще 594 человека

На Дону от коронавируса выздоровели еще 594 человека
В Ростовской области ежедневно от коронавируса выздоравливают сотни человек. По данным на 19 ноября, за сутки опасную инфекцию побороли 594 жителя региона.

В стационарах получают лечение 4 586 человек. Из них 47 находятся в тяжелом состоянии. Эти пациенты получают кислород с помощью специальных трубок, установленных в трахее. Чтобы они не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому. Еще 393 пациентов снабжают жизненно необходимым газом через мундштуки и маски. Они могут самостоятельно двигаться и дышать, однако уровень кислорода в их крови снижен.

Растет и число заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 650 человек, а общее количество инфицированных достигло 168 390. По информации областного правительства, 143 223 из них смогли побороть COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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