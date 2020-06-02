Жителя Дона будут судить за убийство жены из ревности

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве жены. В браке супруги прожили 28 лет.События произошли в хуторе Придонском Верхнедонского района в марте этого года. По данным следствия, 53-летний мужчина выпивал в компании своей 50-летней жены и соседей. Во время застолья один из присутствующих нелестно отозвался о супруге дончанина. Вспылив, мужчина набросился на супругу и стал её избивать.Избитую женщину доставили в больницу, где она скончалась на следующий день. Эксперты установили, что подозреваемый нанёс жене более 20 ударов по различным частям тела.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».В донской прокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено в Шолоховский районный суд для рассмотрения по существу.