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Жителя Дона будут судить за убийство жены из ревности

Жителя Дона будут судить за убийство жены из ревности
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве жены. В браке супруги прожили 28 лет.

События произошли в хуторе Придонском Верхнедонского района в марте этого года. По данным следствия, 53-летний мужчина выпивал в компании своей 50-летней жены и соседей. Во время застолья один из присутствующих нелестно отозвался о супруге дончанина. Вспылив, мужчина набросился на супругу и стал её избивать.

Избитую женщину доставили в больницу, где она скончалась на следующий день. Эксперты установили, что подозреваемый нанёс жене более 20 ударов по различным частям тела.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал полностью, - рассказали в следственном управлении СКР по Ростовской области.

В донской прокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено в Шолоховский районный суд для рассмотрения по существу.

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