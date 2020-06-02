Жителя Дона будут судить за убийство жены из ревности
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве жены. В браке супруги прожили 28 лет.
События произошли в хуторе Придонском Верхнедонского района в марте этого года. По данным следствия, 53-летний мужчина выпивал в компании своей 50-летней жены и соседей. Во время застолья один из присутствующих нелестно отозвался о супруге дончанина. Вспылив, мужчина набросился на супругу и стал её избивать.
Избитую женщину доставили в больницу, где она скончалась на следующий день. Эксперты установили, что подозреваемый нанёс жене более 20 ударов по различным частям тела.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал полностью, - рассказали в следственном управлении СКР по Ростовской области.
В донской прокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено в Шолоховский районный суд для рассмотрения по существу.