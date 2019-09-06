На Дону вынесли приговор мужчине, ранившему ножом пасынка



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В Ростовской области вынесли приговор 61-летнему жителю города Шахты, смертельно ранившему пасынка. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».



По данным суда, в ноябре 2018 года между мужчиной и сыном его супруги вспыхнула ссора. Отчим и пасынок скандалили до двух часов ночи. В какой-то момент подсудимый схватил нож и начал бить им родственника в область ног. Позже эксперты насчитали на его теле не менее 10 ударов.



Пострадавший потерял много крови. Он скончался до приезда «скорой».



В суде свидетели, в том числе со стороны обвинения, положительно отзывались о подсудимом. По словам знакомых семьи, погибший молодой человек часто выпивал, нигде не работал и провоцировал дома конфликты.



Мужчину приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осуждённый будет в колонии строгого режима.