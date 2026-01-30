Новости
В Шахтах волонтеры спасают истощенную из-за живодеров собаку

В Шахтах волонтеры спасают истощенную из-за живодеров собаку. Историей животного поделилась директор реабилитационного центра помощи бездомным животным «Святобор» Ольга Мосиюк 29 января.

Пес жил возле аптеки в поселке Таловом около пяти лет. Где-то на десять дней он исчез. После жители обнаружили его на территорию больницы. Животное приползло к людям за помощью.

- Дико обезвожен, сильный воспалительный процесс, высокая температура, пневмония, обморожение бедра, не может стоять на лапах (на лицо тяжелая контузия всей собаки, возможен удар по спине и голове), - рассказывает о состоянии собаки Ольга Мосиюк.


На текущий момент момент волонтеры борются за жизнь четвероногого. Его кормят и поят держа на руках.

По словам волонтеров, такие травмы животному мог нанести только человек.
Фото: Ольга Мосиюк
